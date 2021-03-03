Число заключенных под стражу по направленным в суд делам в 2020 году снизилось на 20%

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкция на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в 2020 году дана в отношении меньшего числа граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Во исполнение поручения Президента Беларуси Генеральная прокуратура в 2020 году продолжила работу по оптимизации практики применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Комплекс организационно-практических мер позволил на 20% снизить удельный вес лиц, в отношении которых применена названная мера пресечения, по направленным в суд уголовным делам", - отметили в надзорном ведомстве.

Из числа обвиняемых, в отношении которых дана санкция на заключение под стражу, 54,8% - ранее судимые, 10,3% - скрывались от органа уголовного преследования, 5,1% - иностранные граждане и лица без гражданства, 5% - не имели определенного места жительства.

Из-за отсутствия достаточных оснований прокуроры в прошлом году отказали в даче санкций на заключение под стражу в отношении 315 человек. При этом в Генпрокуратуре пояснили, что, рассматривая этот вопрос, прокуроры принимают во внимание не только обстоятельства дела, квалификацию действий обвиняемых (подозреваемых), полноту доказательственной базы, но и сведения о состоянии здоровья обвиняемого (подозреваемого), его семейном положении, в том числе наличие на иждивении несовершеннолетних либо нетрудоспособных членов семьи.

К примеру, подозреваемая в хищении Br460 26-летняя женщина, будучи обязанной, не являлась по вызову следователя. После вынесения постановления о привлечении ее в качестве обвиняемой и в связи с тем, что ее место нахождения было неизвестно, следователь объявил ее в розыск и обратился к прокурору с ходатайством о даче санкции на заключение под стражу. Основанием послужило то, что обвиняемой инкриминировано преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, она скрылась от органа уголовного преследования.

Однако, учитывая, что женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, имела на иждивении малолетнего ребенка, прокурор отказал в даче запрошенной санкции. К ней была избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

К совершенствованию такой практики призваны и вступающие в силу с 14 апреля 2021 года новации Уголовно-процессуального кодекса: установление запрета на заключение под стражу в случае возможности достижения цели уголовного преследования применением более мягкой меры пресечения, введение запрета определенных действий как альтернативной меры пресечения.-0-