Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Карелии возросло до пяти





Пятый из восьми отравившихся скончался в Республиканской больнице им.В.А.Баранова в Петрозаводске. Еще три человека остаются на лечении в Медвежьегорской центральной районной больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.





22 августа восемь жителей Беларуси, работавшие на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, употребили суррогатный алкоголь. "Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество - метиловый спирт", - сообщили в Минздраве.





Региональным следственным управлением СК России по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.





Ситуацию, связанную с отравлением белорусских граждан, держит на контроле посольство Беларуси в России.-0-

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25 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Число погибших белорусов от отравления суррогатным алкоголем в Карелии возросло до пяти. Об этом проинформировало Министерство здравоохранения республики, сообщает БЕЛТА.