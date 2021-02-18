Cуд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжается в Минске

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cуд над топ-менеджерами ОАО "Белгазпромбанк" продолжается в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу началось накануне в суде Московского района Минска. На скамье подсудимых Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Первым в суде начали зачитывать обвинение Бабарико. Согласно обвинению, занимая должность председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" и пост председателя комитета по управлению активами и пассивами этого банка, он создал устойчивую группу из числа должностных лиц банка с целью длительного, неопределенного по продолжительности совершения преступления.

В период с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, находясь на территории Беларуси, а также ряда иностранных государств, Бабарико руководил указанной группой. Совместная преступная деятельность выразилась в систематическом принятии самим Бабарико и другими участниками преступной группы для себя и близких взяток в особо крупном размере, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц действий, связанных с заключением и исполнением кредитных и иных договоров между ОАО "Белгазпромбанк" и различными белорусскими субъектами хозяйствования. Такие действия продолжались до момента пресечения противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Причем формирование преступной группы происходило поэтапно. Таким образом, постепенно Бабарико вовлек в преступную деятельность 7 подсудимых. По сути, это самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-