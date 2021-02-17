Начался суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Заседание проходит в суде Московского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Это открытое судебное разбирательство. На скамье подсудимых - Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А.

4 февраля прошло предварительное судебное заседание. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Во время предварительного судебного заседания установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с шестью обвиняемыми заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.

В связи с эпидситуацией приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению социального дистанцирования при размещении людей в зале судебного заседания. Так, согласно рекомендациям Минздрава необходимая дистанция между посетителями предусмотрена не менее 1-1,5 м друг от друга. Для обеспечения общественного порядка органами внутренних дел предприняты необходимые меры безопасности.-0-