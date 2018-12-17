Дальнобойщик из Узбекистана пытался провезти через границу насвай и деньги

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У дальнобойщика из Узбекистана в пункте пропуска "Бенякони" обнаружили незадекларированную валюту и насвай, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Водитель большегруза, въезжавшего на территорию ЕАЭС из Литвы, заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.

"Сканирование, впрочем, показало обратное. В сопровождаемом багаже водитель перемещал свыше $17 тыс.", - рассказали в Гродненской региональной таможне. Согласно законодательству Евразийского экономического союза при единовременном перемещении (как ввозе, так и вывозе) денежных средств, превышающих в эквиваленте $10 тыс., они подлежат обязательному декларированию.

В отношении мужчины начат административный процесс. Наказание предусматривает конфискацию незадекларированных денежных средств в части превышения.

Также у 26-летнего дальнобойщика был обнаружен при себе насвай. За его хранение и перевозку также предусмотрена ответственность вплоть до ареста.-0-