Дальнобойщик из Узбекистана пытался провезти через границу насвай и деньги

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У дальнобойщика из Узбекистана в пункте пропуска "Бенякони" обнаружили незадекларированную валюту и насвай, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Водитель большегруза, въезжавшего на территорию ЕАЭС из Литвы, заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.
"Сканирование, впрочем, показало обратное. В сопровождаемом багаже водитель перемещал свыше $17 тыс.", - рассказали в Гродненской региональной таможне. Согласно законодательству Евразийского экономического союза при единовременном перемещении (как ввозе, так и вывозе) денежных средств, превышающих в эквиваленте $10 тыс., они подлежат обязательному декларированию.
В отношении мужчины начат административный процесс. Наказание предусматривает конфискацию незадекларированных денежных средств в части превышения.
Также у 26-летнего дальнобойщика был обнаружен при себе насвай. За его хранение и перевозку также предусмотрена ответственность вплоть до ареста.-0-
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