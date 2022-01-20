Дальнобойщик пытался ввезти в Беларусь под видом стеклоблоков другой груз

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнобойщик под видом стеклоблоков пытался через белорусско-литовкую границу ввезти на территорию Евразийского экономического союза другой груз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую региональную таможню.

Случай произошел в пункте пропуска "Котловка". По документам, в транспортном средстве из Эстонии были стеклоблоки. Во время таможенного контроля выяснилось, что вместо заявленного стройматериала в грузовом отсеке находится более 260 позиций другого товара: новая одежда, посуда, принадлежности к токарным и сверлильным станкам и другой груз.

"Общая стоимость незаконно перемещаемого товара, за который подлежало уплате таможенных платежей почти Br30 тыс., составила около Br670 тыс.", - отметили в таможне.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс по ст.15.5 (недекларирование) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-