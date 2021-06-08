Данные о частной жизни судей Гомельской области попали в Telegram-чаты - возбуждены уголовные дела

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области возбудили уголовные дела по фактам незаконного распространения информации о частной жизни шести судей районных судов Гомеля и заместителя председателя районного суда. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дела, неустановленные лица в мае 2021 года в Telegram-чатах без согласия потерпевших распространили сведения об их частной жизни. Указали персональные данные, адреса проживания и личные номера мобильной связи. Это повлекло причинение вреда правам и законным интересам судей. Как уточняется, информационная продукция чатов на основании судебных решений была включена в республиканский список экстремистских материалов.

Противоправные действия в данной части квалифицированы по ч.1 ст.179 УК Беларуси. Уголовные дела для организации предварительного расследования направлены в территориальные подразделения управления СК по Гомельской области.-0-