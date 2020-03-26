"Дело банкиров": Кудасов рассказал о передаче денег Касперовичу и Подгорному

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Игорь Кудасов рассказал в суде подробности передачи денег в 2007 году работникам Нацбанка Феликсу Касперовичу и Андрею Подгорному, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжились допросы обвиняемых.

Игорь Кудасов был в 2006-2016 годах заместителем начальника главного управления платежной системы Нацбанка. Его обвиняют в принятии в 2007 году от представителя компании "Международный деловой альянс" Григория Злобина, действовавшего в интересах чешской фирмы IBA CZ, не менее $30 тыс. Впоследствии $20 тыс. из этой суммы, согласно обвинению, он передал Касперовичу и Подгорному - то есть каждый получил $10 тыс.

Кудасов рассказал, что с ним в 2007-м связался Злобин, и он решил, что тот хочет передать какой-то презент. Они встретились на ул.Могилевской в Минске, у Злобина в руках была красная папка. Он сказал "деньги пошли, это вам", а также упомянул Касперовича. Кудасов решил, что Злобин просил передать что-то Касперовичу.

Позже Кудасов увидел в папке три пачки по $10 тыс. "Папку я открыл дома и испугался, не знал, что мне делать, - сказал Кудасов. - Я был намерен выполнить просьбу Злобина - передать деньги Касперовичу". С его слов, он решил не звонить Касперовичу, а отдать деньги после отпуска. Однако Касперович вскоре позвонил сам и "прямым текстом сказал, что у меня находятся его деньги".

"Мне была неприятна эта ситуация, я понял, что меня просто использовали. Тогда решил, что отдам Касперовичу только $20 тыс.", - указал Кудасов. По его мнению, он достаточно рисковал, беря деньги у Злобина. В итоге Касперович с Подгорным приехали в гости к Кудасову. "Я передал им пачки из-под чая. Коробок было две - в одну две пачки денег не влезали, - пояснил Кудасов. - Я сказал, что часть денег оставил себе, но никаких сумм не называл".

За что предназначались деньги, Кудасов, по его словам, не знал. Сегодня же он сказал, что после того, как послушал показания Касперовича, то понял - "последний оказывал содействие компании, о чем я даже не догадывался". Как отметил Кудасов, закупленное тогда оборудование было жизненно необходимо. Договор с компанией первоначально визировали Касперович и Подгорный: первый был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка, второй - его заместителем.

"Я готов ответить за $10 тыс., которые оставил себе. Но я не давал взятки, а оказал помощь Злобину в передаче денег", - подчеркнул Кудасов. Он добавил, что деньги на машину, как предполагал Касперович, или на семью он не тратил - родные не знали о деньгах.

"Я решил, что больше никогда не окажусь в такой ситуации. В содеянном глубоко раскаиваюсь и сожалею об этом", - заключил Кудасов.

Осенью 2007 года у Кудасова диагностировали гепатит С. "Так я потратил $8 тыс. на лекарства. Оставшиеся деньги положил на депозит", - рассказал Кудасов.

Кудасов признает, что "незаконно завладел $10 тыс., а также способствовал передаче денег Касперовичу и Подгорному от господина Злобина". Но не считает это передачей взятки. "Думаю, что это даже больше мошенничество", - отметил он.-0-