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16 марта 2020, 16:15

"Дело банкиров": Подгорный перед задержанием решил перепрятать деньги у тестя в Слониме

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Андрей Подгорный сегодня рассказал, что перед задержанием решил перепрятать все свои и, с его слов, чужие накопления, которые у него были. При этом он передал деньги тестю, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Подгорный был задержан 29 декабря 2018-го. Сегодня он рассказал, что накануне решил перепрятать деньги. "Связано с тем, что Феликс Эдуардович (Касперович. - Прим. БЕЛТА ) рассказал, что Турчина барабанит (звонит и настойчиво предлает деньги. - Прим. БЕЛТА). Я понимал, что эта встреча ничем хорошим не закончится", - сказал фигурант.

По его словам, деньги отвез тестю в Слоним, потом опасался, "что он решит, что это подарки к Новому году". В итоге тесть перепрятал деньги, вроде бы "куда-то закопал". Судя по всему, в коробках было несколько сотен тысяч долларов.

"Дело банкиров": Подгорный готов полностью возместить полученные им преступные доходы"Дело банкиров": Подгорный готов полностью возместить полученные им преступные доходы
Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Как сообщалось, Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в суде продолжаются допросы обвиняемых.

Андрей Подгорный был задержан в один день с Феликсом Касперовичем - 29 декабря 2018 года. Тогда Касперович получил от работницы фирмы "Мобильный сервис" Турчиной $20 тыс. Деньги предназначались за заключение Нацбанком с фирмой двух договоров.

Подгорный рассказал, что в январе 2019-го выдал все сокрытые им ценности и свои сбережения, в том числе золотые слитки общим весом 1 кг. Говоря о преступных доходах, Подгорный заявил, что "в полном объеме готов возместить". Он также попросил снять арест со счетов, чтобы можно было ими распоряжаться, и освободить от ареста, с его слов, имущество семьи. По словам Подгорного, он хранил в одних коробках вместе все семейные накопления, полученные взятки и принадлежащие брату $200 тыс. Кроме того, Подгорный указал, что золотые слитки были приобретены на семейные сбережения.

Кроме гособвинителя, судьи и защитников Подгорному сегодня вопросы задавал и фигурант дела Сергей Покрышко. Он расспрашивал Подгорного о визировании им и Касперовичем договоров.

Как следует из обвинения, в 2008 году Феликс Касперович достиг договоренности с совладельцем и одним из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком. Во второй половине 2009 года Касперович получил от Покрышко и поделил поровну с Подгорным не менее $80 тыс., летом 2012-го - $15 тыс., а с марта 2014 по декабрь 2016 года несколько раз брал по $5 тыс. Их общая сумма по данным эпизодам не менее $125 тыс.

Феликс Касперович и Андрей Подгорный - двое из пяти фигурантов, которые пошли на сделку со следствием. Им двоим вменяется совместное получение взяток на сумму более $868 тыс.

Сегодня во время допроса Подгорного в суде объявили пожарную эвакуацию, все покинули зал судебного заседания. Позже выяснилось, что тревога ложная.-0-

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