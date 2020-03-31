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31 марта 2020, 11:42

"Дело банкиров": Покрышко отказался от прохождения полиграфа

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" отказался от прохождения обследования с использованием полиграфа. Об этом он рассказал сегодня в суде, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска проходит допрос фигуранта Сергея Покрышко.

Гособвинитель спросил Покрышко, предлагалось ли ему пройти обследование с использованием полиграфа. "Я не знаю что такое полиграф. Техническое средство мне неизвестно, поэтому отказался", - сказал Покрышко. Сегодня были озвучены данные им ранее показания: в них Покрышко говорил, что готов пройти полиграф при соответствующем состоянии здоровья.

Защитник Касперовича напомнил, что на прошлом судебном заседании Покрышко указывал, что Касперович оговаривает его, чтобы выполнить досудебное соглашение. Однако адвокат отметил, что показания о получении денег от Покрышко Касперович дал 22 января, они подтверждены на очной ставке 24 января, а досудебное соглашение было заключено 31 января. Покрышко сказала, что не силен в юридических процедурах.

На прошлом судебном заседании Покрышко говорил также о том, что Касперович, возможно, ему завидовал. Адвокат попросил прояснить и этот момент. "У меня было открытое финансовое положение. Судя по всему, у него с этим были вопросы. У меня жена была красавица - может, у него были какие-то ситуации с этим. Тут много нюансов", - указал Покрышко.

Касперович сегодня отметил, что настаивает на тех показаниях, которые дал в суде. Сиводедов также сказал, что, как и ранее, полностью признает свою вину.

Как сообщалось, 27 марта в суде фигурант "дела банкиров" Сергей Покрышко заявил, что он случайно оказался среди обвиняемых - другие его оговорили. С его слов, под стражей он из-за "корыстного оговора людей, единственная цель которых - получить снисхождение в рамках данного процесса". Покрышко считает обвинение полностью надуманным.

Покрышко предположил, что Касперович, Подгорный и Сиводедов, наверное, его оговаривают. По мнению фигуранта, Касперович мог рассказывать своему другу и коллеге Подгорному о том, что директор "Солидекса" Иванов передавал ему деньги, чтобы повысить свою значимость в глазах Подгорного. "А уже после досудебного соглашения Касперович сказал, что деньги дал ему Покрышко", - отмечал фигурант. Он добавил, что замечал зависть к своему достатку со стороны Касперовича. Показания о том, что Касперович получал от него деньги, тот, как считает Покрышко, дал, чтобы выполнить условия досудебного соглашения и получить максимально возможное снисхождение.

"Я никаких денег не передавал. Никакого сговора с Касперовичем у меня не было и быть не могло", - заявлял Покрышко. Целью же показаний Сиводедова, с его слов, является желание скрыть источники происхождения денежных средств. Как считает Покрышко, они, возможно, продолжают работать и могут находиться за пределами страны.

Совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко обвиняется в передаче не менее $195 тыс. Ранее на суде он не признал свою вину. Как следует из обвинения, в 2008 году Феликс Касперович совместно с Андреем Подгорным договорился с Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком. Взятки, как гласит обвинение, Касперович и Подгорный брали несколько лет - всего не менее $125 тыс.

Сергей Сиводедов с 31 марта 2014 года до 21 апреля 2019-го занимал должность руководителя "Белтелекома". Он в начале 2013 года будучи в должности замдиректора, как считает следствие, договорился с Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров между госпредприятием и фирмой. За помощь в благоприятном решении вопросов, как гласит обвинение, Сиводедов с осени 2013-го по декабрь 2018 года в несколько этапов принял деньги от Покрышко - не менее $70 тыс.

Касперович, Подгорный и Сиводедов признают свою вину в получении взяток. С ними были заключены досудебные соглашения.-0-

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