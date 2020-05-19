"Дело банкиров": последнюю взятку Касперовичу Турчина передавала под контролем КГБ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последнюю взятку Феликсу Касперовичу сотрудница компании "Мобильный сервис" Анна Турчина передавала после написания явки с повинной и согласия на оперативное мероприятие. Об этом свидетельница рассказала сегодня в суде, передает корреспондент БЕЛТА.

Анна Турчина объяснила, что она в 2018 году была допрошена в качестве свидетеля по делу Бровки. "У меня было время подумать, я приняла решение написать явку с повинной", - сказала она. Произошло это 20 декабря. Кроме того, она встретилась со своим начальником Владимиром Жилиным, и он попросил ее помочь следствию.

В своих показаниях сначала вспомнила крупную сумму, а потом "расписала всю систему". В итоге подписала согласие на участие в оперативном мероприятии.

Как известно, встретились для передачи взятки Касперович и Турчина 29 декабря 2018 года. Накануне Анна заходила в офис на то время главы Белорусского межбанковского расчетного центра. "Я написала, что готова. Он написал адрес, куда мне надо приехать", - пояснила она. В итоге пересеклись у дома Касперовича, куда подъехала на своей машине Турчина.

Касперович попросил подвезти. "Я ему показала прозрачный пакет с деньгами, сказала за что и положила в рюкзак, - рассказала Турчина. - Ему не понравилось только, что я сказала вслух: это за техническую поддержку, остальное потом. В переданном пакете было $20 тыс.

Свидетельнице задали вопрос, мог ли Касперович от денег отказаться. "Я надеялась, что так и будет", - ответила она.

Ранее на суде Касперович рассказывал, что Турчина перед Новым годом обратилась к нему в очередной раз, несмотря на то, что он говорил ей о планируемых закупках оборудования напрямую от производителя. В конечном итоге Касперович согласился на встречу с Турчиной. Рассказал об этом Подгорному, но тот "четко сказал: сожжет или выкинет в урну, больше брать не будет". Касперович, по его словам, после получения денег от Турчиной очень испугался. Деньги в тот день он оставил у родителей. Позже был задержан сотрудниками КГБ. В тот же день Касперович согласился выдать незаконно полученные деньги, написал явку с повинной.

Феликс Касперович в 2005-2010 годах был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010 до июня 2015 года занимал должность начальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка. А с июня 2015 по декабрь 2017 года был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси. После работал председателем правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр". Ему вменяется совместно с Андреем Подгорным получение взяток на сумму более $868 тыс. Из них около $500 тыс. были получены от "Мобильного сервиса".-0-

"Дело банкиров": около $500 тыс. Касперовичу и Подгорному передавались за непротиводействие Ключевая свидетельница по эпизоду "дела банкиров" Анна Турчина рассказала, что где-то в начале 2012 года встретилась с Феликсом Касперовичем. Тогда они договорились о передаче ему денег.