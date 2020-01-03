Дело о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования направлено в суд

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила уголовное дело в суд в отношении 16 обвиняемых за совершение преступлений против интересов службы. С пятью из них заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в отделе информации ведомства.

"Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению восьми должностных лиц госорганов и банковских учреждений, а также восьми представителей коммерческих структур за совершение преступлений против интересов службы, предусмотренных ст. 430 и 431 (получение и дача взятки) УК. Обвиняемым вменяются в вину многочисленные факты получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения", - проинформировали в ведомстве.

После проверки материалов уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых.

"К 12 обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Примененные меры пресечения прокурор оставил без изменений", - рассказали в Генпрокуратуре.

С пятью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доходы, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения.

Уголовное дело находилось в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси.

Как сообщалось, должностными лицами, по данным КГБ, принимались взятки за заключение договоров. Всего у взяткополучателей изъято более $1,65 млн, 62 тыс. евро и более 1 кг золота.

Председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович обвиняется совместно с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным в получении взяток в общей сумме не менее $868 тыс. Начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игорь Кудасов обвиняется в получении не менее $30 тыс.

Директора Информационно-вычислительного центра Минфина Юрия Зданевича обвиняют в получении $82,5 тыс., начальника управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка Алексея Милованова - $27 тыс., заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина - $190 тыс. и в подстрекательстве к даче взятки.

Гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов обвиняется в получении взяток в сумме не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро, а исполнительный директор ОАО "Банк БелВЭБ" Юрий Пономарев - в получении $13 тыс., а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тыс. фунтов стерлингов.

Фактическому руководителю компании "Мобильный сервис" Владимиру Жилину предъявлено обвинение в даче взяток в общей сумме не менее $900 тыс. Совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко обвиняется в передаче не менее $195 тыс., представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара - $285 тыс., гражданин Латвии и совладелец СООО "ДПА" Сергей Шарков - не менее $53 тыс.

Россияне Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, представители компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком", обвиняются в даче взяток в сумме не менее $190 тыс. каждый.

Представителя ООО "Мобильный сервис" Александра Бровку обвиняют в передаче $13 тыс., а также в предоставлении выгоды имущественного характера на 1 тыс. фунтов стерлингов. Директору компании "ТТ-Связьком" Владимиру Томченко предъявлено обвинение в даче взятки в сумме не менее $9 тыс.-0-