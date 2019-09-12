Дело о мошенничестве брата и сестры на Br957 тыс. направлено в Мингорсуд

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Мингорсуд для определения подсудности уголовное дело в отношении брата и сестры - руководителей четырех предприятий. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Установлено, что обвиняемые с 21 января 2016 года по 29 декабря 2017-го от имени подконтрольных им предприятий противоправно завладели имуществом 80 субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей.

Маскируя преступные действия, обманывая представителей потенциальных контрагентов и злоупотребляя их доверием, брат и сестра убеждали тех в своей платежеспособности, хотя фактически были в финансово неблагополучном положении. Для укрепления своих позиций и создания видимости деловых отношений они перечисляли поставщикам (продавцам) незначительные суммы денег. Сумма противоправно полученного дохода составила Br957 тыс.

Во время предварительного следствия возмещен ущерб в размере Br196,8 тыс. Наложен арест на имущество стоимостью Br10,1 тыс. По делу заявлены гражданские иски на общую сумму Br373,9 тыс.

Обвиняемые заключены под стражу.

После изучения материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с правовой квалификацией действий обвиняемых. Уголовное дело находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета.-0-