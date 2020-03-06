Дело о взрывах салютных установок направлено в суд

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года направлено в суд, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело о взрыве салютных установок при проведении 3 июля 2019 года в Минске праздничного салюта. Дело находилось в производстве главного следственного управления СК.

Двум сотрудникам российского предприятия-изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение по ч.2 ст.299 УК (нарушение правил обращения с пиротехникой, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере). Действия офицера Минской военной комендатуры квалифицированы по ч.2 ст.463 УК (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере).

Установлено, что в процессе заряжания салютных установок 1 и 2 июля фигуранты нарушили правила обращения с пиротехникой. Уже 3 июля в парке Победы, возле Чижовского кладбища и в районе гаража Минской военной комендатуры из-за допущенных нарушений произошли нештатные срабатывания зарядов в стволах мортир четырех салютных установок, что привело к разрушению пусковых модулей.

В итоге от полученных травм скончалась женщина 1955 года рождения, 11 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждено и уничтожено имущество на сумму свыше Br742 тыс.

После проверки материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств инкриминируемых преступлений. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых.

"В отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта, по ч.1 ст.456 УK. Расследование данного уголовного дела продолжается", - проинформировали в Генпрокуратуре.-0-