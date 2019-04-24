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"Дело ста тысяч посылок": две компании заработали на белорусах более Br2,3 млн

Происшествия 24.04.2019 | 19:00
Фото из архива
Фото из архива

Сколько стоит доверие? Ответить на этот вопрос могут в двух белорусских компаниях - "Эмисан" и "Американ Бай". В интернете можно найти много отзывов об их "работе" - люди поверили в обещанные бесплатные подарки, и это дорого им обошлось. На доверчивости людей, оказывается, можно заработать крупную сумму. И неизвестно, сколько бы еще могла продолжаться эта криминальная история, как много белорусов могли бы еще пострадать от мошенников, если бы не слаженная работа правоохранителей по защите наших граждан.

В мире хватает мошеннических схем, которые используют доверчивость людей для выкачивания из них денег: жулики рассылают электронные письма, обманывают по телефону и в соцсетях. Во многих странах такие злоумышленники действуют, ничего не боясь. Но в Беларуси крайне редко им удается развернуться в своем "бизнесе" - на все сигналы об обмане здесь быстро реагируют те, кто обязан защищать права граждан. Поэтому ни одна история крупного мошенничества в нашей стране не превратилась в многосерийную драму. Стоит вспомнить, к примеру, что попытки обмануть дольщиков или построить финансовую пирамиду в Беларуси ожидаемо терпят крах.

Однако мошенники ищут все новые пути для обогащения. Пара предпринимателей из Пинского района решили не срывать сразу большой куш, а собрать с белорусов понемногу. В итоге "скинуться" двум мошенникам на красивую жизнь пришлось тысячам людей. Схема была достаточно проста. Бизнесмен и бизнесвумен организовали три колл-центра - один в Минске и два в Пинске, работали там более 40 человек. Они пользовались базами данных и телефонных номеров, происхождение которых сейчас выясняют правоохранители. Операторы, представляясь работниками интернет- или телемагазинов, звонили гражданам с сообщением, что те выиграли дорогой подарок, но надо оплатить один товар подешевле. Позже по наложенному платежу на почту приходила посылка. Всего их было разослано более 100 тыс.

"В начале марта позвонила в рабочее время неизвестная женщина, - рассказывает один из пострадавших Алексей Юркевич. - Представилась она невнятно, спросила, можно ли прислать мне подарок. Я согласился. Примерно через неделю подарок поступил - пришло извещение из почтового отделения. На почте мне сказали, что это наложенный платеж. Ну не зря же я пришел: заплатил Br50, а когда дома вскрыл, внутри оказался какой-то браслет из гематита и, по-моему, небольшая пластмассовая подвеска. То есть стоимость всей посылки где-то Br8-10. Такая наглая схема".

К посылке прилагалась и скидочная карта интернет-магазина. "Я посмотрел в сети, что за магазин, почитал отзывы. По ним было видно, что это сплошной обман, - отмечает Алексей. - Через неделю женщина опять перезвонила, спросила, будем ли дальше что-то у них покупать. Я сказал, что больше с ними дел иметь не буду". У Алексея день рождения 8 марта, поэтому подарку он не удивился, как и звонку незнакомого человека. В милицию не обращался, правоохранители связались с ним во время проверки данных о получателях посылки. По мнению мужчины, злоумышленники могли брать данные, которые люди оставляют при оформлении скидочных карт торговых сетей.

Объяснить то, что минчанин не позвонил в милицию, достаточно просто. Он и сам сказал об этом журналистам: "Вот так и стань объектом для шуток на всю страну". Так и другим жертвам могло быть стыдно, что их запросто обманули, что они, взрослые люди, поверили в бесплатный подарок. Но дело с этим обманом не такое уж и бесхитростное - жулики работали по отлаженной схеме, и попасться на их крючок мог любой.

Таких, как Алексей, очень много. Описанную мужчиной схему, судя по отзывам в сети, использовали две фирмы: "Американ Бай" и "Эмисан". ЧУП "Американ Бай" зарегистрировано в городском поселке Логишин Пинского района, а ООО "Эмисан" - в Пинске. Вероятнее всего, "Эмисану" принадлежал сайт tshop.by, где продавалась бижутерия. Сейчас он недоступен, а по запросу поисковик выдает лишь жалобы обманутых людей. Также на сайте вакансий можно найти предложения от "Американ Бай", которое искало работников в Пинске: "Стабильная компания (на рынке уже более 10 лет) занимается продажами уникальных товаров, рекламирующихся по ТВ. В связи с расширением компании требуются активные менеджеры по продажам! Наличие высшего образования и опыта для этой вакансии не обязательны. Мы сами прекрасно готовим наших специалистов в процессе работы. В первую очередь для нас важно, чтобы вы хотели работать и зарабатывать. Заработная плата прогрессивная и варьируется от 500 до 1200 рублей. Доход в первую очередь зависит от результатов: хорошие результаты - хорошие деньги, очень хорошие результаты - очень хорошие деньги. Для лучших менеджеров быстрый карьерный рост".

Жертвой эффективных менеджеров стала и минчанка Богуслава Бородина - ей позвонили 2 марта в районе полудня. "Незнакомая женщина сказала, что я заказывала что-то в интернет-магазине и мне полагается подарок - он придет по моему адресу. Женщина мне его продиктовала, я подтвердила. И числа где-то шестого пришло извещение, что нужно оплатить Br29,9. Дочь поехала, забрала, а внутри коробки оказался черный браслетик, какой-то "исцеляющий". Обещали же по телефону швейцарские часы или "подарок-сюрприз", - вспоминает с горечью Богуслава.

Поступил звонок в начале марта и Маргарите Хоняк. "Мне позвонили, я была на работе, где было очень шумно, и не все слышала, - рассказывает жертва мошенников. - Звонила девушка, сказала, что мне полагается совершенно бесплатный подарок, но к нему идет еще кое-что, что надо будет оплатить. Сумму она не называла. На следующий день она перезвонила, а на вопрос, откуда знает мой телефон, сказала, что это был случайный выбор. Пришел подарок, получила на почте, где мне выставили сумму Br61. В коробке оказался маленький кулончик с камешком белого цвета и серый браслетик". День рождения у женщины 3 марта, звонившая говорила, что именно поэтому и дарят подарок. После получения посылки Маргарита никуда не обращалась - "расстроилась и смирилась". Позже на нее вышли правоохранители, следователь позвонил 18 апреля и пригласил для дачи показаний.

Три описанные истории похожи. Людям в основном звонили в будний день, когда все заняты работой. Также "лучшие менеджеры" использовали информацию о дне рождения, чтобы втереться в доверие. И самое важное - люди по разным причинам не звонили в милицию. А зря. Если бы в органы обращался каждый обманутый, остановить мошенников удалось бы гораздо раньше.

Уголовное дело возбудили 16 апреля. "Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля на основании собранных материалов в отношении 55-летнего руководителя фирмы и 35-летней директора предприятия за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК. Изъяты деньги, документы, компьютерная техника и иные носители информации. Подозреваемые задержаны, проводятся дальнейшие следственные действия", - сообщил официальный представитель ДФР КГК Юрий Кардымон.

Дело возбуждено по факту хищений на сумму не менее Br260 тыс. "Полагаю, что после будет больше, как и сумма, так и период, когда действовали злоумышленники. Мы располагаем некоторыми данными, но их необходимо проверить", - отметил официальный представитель ДФР КГК. Есть информация, что подобным способом обманывать людей в Беларуси начали еще в 2017 году.

Сотрудников "Американ Бай" и "Эмисан" специально обучали - чтобы они могли эффективнее обманывать людей. Их учили, как вести разговор, для этого даже была разработана определенная методика со способами психологического убеждения и перечнем типовых фраз. Это объясняет похожесть случаев обмана - операторы работали по одной "методичке". Теперь ее изучают правоохранители. Цель - больше никогда не допустить в Беларуси подобного обмана людей.

Однотипными были и бесплатные подарки. "Так, вместо цепочки из золота получали цепочку золотистого цвета, вместо украшений из натурального камня - дешевую бижутерию, вместо оригинальных швейцарских часов - их копию, а для того чтобы воспользоваться подарочным сертификатом, необходимо было его активировать за плату, дополнительно оплатив стоимость доставки приобретенных товаров. Таким образом, оплаченная гражданами за дополнительный товар сумма превышала стоимость полученного, в результате чего им причинялся ущерб", - отметил Юрий Кардымон.

Впечатляют масштабы действий мошенников - они выманили больше миллиона долларов, имея только несколько десятков говорливых операторов и запас грошовой бижутерии. Кто-нибудь мог бы сказать, что это и не обман вовсе, просто сюрпризы не оправдали ожиданий. Но это не так - две фирмы нажились за счет простого народа, взяв с людей деньги фактически ни за что. По данным "Белпочты", только с 2017 года ЧУП "Американ Бай" и ООО "Эмисан" в адрес физических лиц направили более 100 тыс. посылок, за которые получили около Br2,36 млн оплаты.

Таким образом, ставить точку в этом деле еще рано. Правоохранителям предстоит выяснить точное количество пострадавших от мошенников и суммы ущерба. Главное, что криминальный бизнес на доверчивости людей пресечен. А это еще раз продемонстрировало: запрос на справедливость, который очень высок в нашем обществе, правоохранительные органы в силах обеспечить и тем самым защитить спокойную жизнь белорусов.

Граждан, пострадавших от вышеуказанных противоправных действий, просят обращаться в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по адресу: г.Минск, ул.Кальварийская, 17, или по телефону 8 (017) 226-53-75.

БЕЛТА.-0-

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Минск, мошенничество, Пинск
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