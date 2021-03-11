Девять человек осуждены в Бресте за участие в массовых беспорядках

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте огласили приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей города и области, которым инкриминировано активное участие в массовых беспорядках, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Согласно материалам уголовного дела, 10-11 августа 2020 года обвиняемые участвовали в незаконных протестных акциях, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества. Также они применили насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел: нанесли им удары руками, ногами и различными предметами. Для противоправной деятельности использовались палки, урны, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия.

Кроме того, фигуранты умышленно уничтожили и повредили имущество, принадлежавшее гражданам и организациям, в том числе районному ОВД.

Общая сумма причиненного ущерба превысила Br27 тыс.

С учетом представленных гособвинителем доказательств, суд Московского района Бреста признал фигурантов виновными в инкриминированном им преступлении. На основании ч.2 ст.293 Уголовного кодекса семь человек приговорены к лишению свободы на срок от 3 лет до 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Двое несовершеннолетних обвиняемых осуждены на 3 года воспитательной колонии.

Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновных материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-