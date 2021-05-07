Девушка сочинила историю об избиении милиционерами - предстоит суд за ложный донос

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которая обвиняется в заведомо ложном доносе о тяжком преступлении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В начале сентября 2020 года девушка обратилась в территориальное подразделение Следственного комитета с заявлением о преступлении. Она сообщила, что неизвестные ей милиционеры в середине августа 2020 года избили ее дубинками в автобусе и административном здании, незаконно задержали и лишили свободы. При этом она достоверно знала, что правоохранители не совершали описанных ею деяний, отметили в прокуратуре.

Несмотря на то, что при подаче заявления девушку предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она не одумалась вовремя. И только при допросах признала свою вину. Девушка пояснила: накануне поссорилась с матерью и без ее разрешения уехала на дачу в Дзержинский район Минской области, где провела несколько дней. Чтобы избежать наказания за самовольный уход из дома, она решила сочинить для матери историю о том, что якобы пострадала от противоправных действий.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.400 УК.

Обвиняемая, как несовершеннолетняя, отдана под присмотр родителей.-0-