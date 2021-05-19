ДФР раскрыл подробности дела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА"

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований подозревает должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом в эфире ОНТ рассказал заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Юрий Кардымон, сообщает БЕЛТА.

"Обществом в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий. Вместе с тем, по данным Департамента финансовых расследований, им была получена выручка от деятельности, не разрешенной для резидентов ПВТ. В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", - рассказал Юрий Кардымон.

Возбуждено уголовное дело. "В настоящее время органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данной деятельности", - отметил замначальника отдела.

Как рассказали в эфире телеканала, в квартирах некоторых работников организации прошли обыски. Обнаружены тайники с деньгами. Что касается портала, то сейчас он недоступен. Доступ к нему ограничило Министерство информации по требованию Генпрокуратуры.-0-