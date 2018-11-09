Дилера с килограммом наркотиков задержали в Мостовском районе

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дилера с килограммом наркотиков задержали милиционеры в Мостовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Действовал наркодилер как в Беларуси, так и в крупных городах России. В сентябре 2018 года оперативники управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми УВД Гродненского облисполкома задержали его на территории Мостовского района.

"Молодой человек конспирировал свои действия и передвижения. В этот раз он ехал из Москвы в Гродно на машине друга. При себе у него было свыше 1 кг мефедрона. 24-летний задержанный работал на один из интернет-магазинов, занимающихся распространением наркотических средств", - рассказали в пресс-службе УВД.

Сначала он специализировался на небольших закладках в Гродно. Затем перешел на мелкий опт. Его услуги стали востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. При взаимодействии с российскими коллегами в столице России из 35 закладок изъято более 1,2 кг мефедрона.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"Задержанный наркодилер имел далеко идущие планы. Нескольких знакомых уже успел завербовать в курьеры, но в дело своевременно вмешались правоохранители. Установлено, что молодой человек работал не только с мефедроном, но и амфетамином, альфа-PVP и гашишем", - отметили в милиции. До того, как стать на преступный путь, он был барменом.-0-