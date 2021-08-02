Директор агропредприятия в Хойникском районе похитил почти 3 т зерноотходов

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хойникские правоохранители установили хищение почти 3 т зерноотходов на предприятии АПК, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудник группы по борьбе с экономическими преступлениями Хойникского РОВД выявил факт хищения зерноотходов со склада одного из агропредприятий района. Как установлено, 53-летний директор местного сельхозпредприятия с 21 по 24 июля давал противоправные указания подчиненным работникам по отгрузке зерноотходов пшеницы. Таким образом ему удалось завладеть 2,9 т продукции. Общая стоимость похищенного - почти Br654.

Руководитель предприятия сразу же возместил ущерб. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений законодательства в сфере агропромышленного комплекса, в регионе продолжаются.-0-