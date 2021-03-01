Директор гомельского предприятия обманом завладел 14 т муки и рассчитался ей по долгам

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина обманом завладел мукой хлебозавода и рассчитался ей по долгам. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В начале этого года 49-летний директор гомельского предприятия по продаже запчастей узнал о задолженности Жлобинского хлебозавода перед колхозом и воспользовался ситуацией. В частности, он сфабриковал уведомление об уступке права требования долга в свою пользу. Имея на руках все необходимые реквизиты хлебозавода (ранее вступал с ним в сделки), мужчине оставалось подделать лишь подпись в документах", - рассказали в МВД.

В результате фальсификации пекарня лишилась 14 т муки на сумму около Br17 тыс. Продукцию сразу же отгрузили партнеру афериста в качестве уплаты долга.

Оперативники ОБЭП выявили махинацию и установили подозреваемого. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.-0-