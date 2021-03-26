26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор и главный агроном по решению суда выплатили в бюджет сумму незаконной премии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Прокуратура области выявила несоблюдение антикоррупционных ограничений руководителями одного из предприятий АПК, которые при этом были приравнены к государственным должностным лицам. Выяснилось: директор и главный агроном в 2017-2019 годах исключительно в связи со служебным положением незаконно получили премии от предприятий, занятых переработкой сахарной свеклы. В частности, приказами руководителя сахарорафинадного завода "за большой вклад в производство сахарной свеклы" за два года директору сельхозпредприятия незаконно начислено Br5,7 тыс., а главному агроному - Br2,8 тыс.

Поскольку должностные лица предприятия АПК уклонялись от добровольной выплаты средств, прокурор Минской области обратился в суд с иском об их взыскании в доход государства как незаконно полученных. В суде ответчики признали требования прокурора полностью.

С учетом мнения заместителя прокурора Клецкого района, участвовавшего в рассмотрении гражданских дел, районный суд удовлетворил иски прокурора Минской области. С ответчиков в пользу республиканского бюджета взысканы деньги, которые те получили в нарушение антикоррупционных ограничений. Решение суда вступило в законную силу.

В прокуратуре пояснили: те, кто приравнен к государственным должностным лицам, не вправе принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя в связи с исполнением государственным должностным или приравненным к нему лицом служебных обязанностей. Деньги, предоставленные в нарушение законодательства о борьбе с коррупцией, подлежат перечислению в республиканский бюджет.-0-