Директор и учитель школы искусств в Шарковщинском районе за хищение получили по 3 года условно

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Директор и преподаватель детской школы искусств в Шарковщинском районе получили по 3 года условно за хищение в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

По материалам дела, директор, действуя по предварительному сговору со своей супругой, учителем в той же школе, с 21 февраля 2008 года по 7 ноября 2018-го сообщал не соответствовавшую действительности информацию о выполнении ими своих должностных обязанностей. Так, обвиняемые вносили в журналы индивидуальных учебных занятий, табели учета рабочего времени сотрудников школы и в сведения о количестве проработанных академических часов заведомо ложные данные. Директор визировал их и передавал в бухгалтерию отдела Шарковщинского райисполкома для формирования фонда оплаты труда. Всего семейная пара таким образом получила Br8980 необоснованной зарплаты. На стадии предварительного следствия причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело рассматривалось на выездном судебном заседании. Супруги признали свою вину. В результате суд Шарковщинского района назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года каждому. При этом суд постановил условно не применять наказание, если в течение испытательного двухлетнего срока они не совершат новое преступление и будут выполнять возложенные на них правоограничения. Кроме того, каждый из обвиняемых должен уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 50 БВ (1 БВ составляет Br25,5) в течение 6 месяцев после вступления приговора в силу.

Уголовное дело возбудила прокуратура Витебской области по результатам проверки исполнения антикоррупционного законодательства в системе учреждений культуры региона, она же приняла его к своему производству. Во время расследования установлены причины и условия, которые способствовали коррупционному преступлению, в порядке реагирования внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-