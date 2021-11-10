Директор коммерческой фирмы в Глуске обналичил через корпоративные карты более Br235 тыс.

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Глуске директор коммерческой фирмы обналичил через корпоративные карты более Br235 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Сотрудники инспекции МНС по Бобруйскому району провели камеральную проверку коммерческой фирмы, занимающейся распиловкой, строганием и пропиткой древесины. Установлено, что на протяжении 2018-2020 годов директор обналичивал денежные средства, зачисляемые на корпоративные карты организации. Общая сумма таких средств, использованных не по назначению, составила Br235,4 тыс.

В адрес фирмы было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке с выплаченных доходов исчислить подоходный налог с физических лиц. Коммерческая организация исполнила уведомление, подоходный налог в размере Br30,3 тыс. уплачен в бюджет.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах".-0-