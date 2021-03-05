Директор минской школы и его заместитель подозреваются в хищении и злоупотреблении полномочиями

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска возбудила в отношении директора одной из школ и его заместителя уголовное дело о хищении и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Процессуальное решение принято по результатам проверки, проведенной в составе межведомственной рабочей группы.

Как следует из материалов дела, в 2019 году директор школы и его заместитель, будучи должностными лицами, приняли на работу инженера-программиста, хотя заведомо знали, что тот не будет выполнять свои трудовые обязанности. Затем они утвердили фиктивные табели учета рабочего времени и передали их в бухгалтерию.

В период фиктивного трудоустройства инженера-программиста начислены заработная плата и иные выплаты на Br8,2 тыс., которыми подозреваемые завладели и распорядились по своему усмотрению. Причем по их указанию другой сотрудник школы впоследствии выполнял должностные обязанности фиктивно трудоустроенного работника без соответствующих доплат.

Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-