Директор пинского ООО умышленно банкротил фирму

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частного предприятия, сообщил БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области Валерий Велесницкий.

Общество с ограниченной ответственностью работает в сфере деревообработки. В личных интересах 36-летний руководитель умышленно совершил сделки, которые повлекли причинение ущерба кредиторам в особо крупном размере. В частности, на заведомо невыгодных для фирмы условиях безвозмездно предоставлялись денежные займы, продавалась недвижимость аффилированным лицам. Своими действиями директор увеличил неплатежеспособность ООО и вывел из хозяйственного оборота юрлица активы и денежные средства на общую сумму Br79,6 тыс.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа, ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.-0-