Директор столичного турагентства присваивала деньги клиентов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор минского турагентства присваивала деньги клиентов. Устанавливаются потерпевшие. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Более тридцати человек обратились в милицию с заявлением о мошенничестве. В обмане заявители уличили 37-летнюю столичную предпринимательницу. Под видом оказания туруслуг она незаконно завладела их деньгами, - рассказали в МВД. - Оперативники установили, что с сентября 2019 по сентябрь 2021 года бизнес-леди находила желающих отдохнуть, подбирала им туры. Получая полную предоплату, присваивала ее себе и переставала выходить на связь".

Обманутыми оказались 35 граждан. Сумма ущерба составила более Br140 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

"Если вам что-либо известно о противоправных действиях подозреваемой либо вы стали жертвой обмана с ее стороны, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 292-02-02, 8 (029)107-69-57, 102", - добавили правоохранители.-0-