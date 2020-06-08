Директора минской турфирмы судят за мошенничество

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Фрунзенского района Минска проходит первое судебное заседание по уголовному делу о мошенничестве в отношении директора турфирмы "Нейтири", сообщает БЕЛТА.

Мужчина под предлогом организации туруслуг, заведомо зная о невозможности исполнить принимаемые на себя обязательства из-за неблагополучного финансового положения предприятия, заключил с гражданами договоры и принял от них деньги - всего более Br131 970.

Как оказалось, турфирма с 2013 года организовывала поездки в Египет, Турцию, Тунис и другие страны. С ноября 2018 года предприятие перестало выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами, однако продолжало принимать предварительную плату за свои услуги или полную оплату туров.

Во время предварительного следствия установлено 40 фактов противоправной деятельности директора турфирмы. Потерпевшими по делу признаны 48 человек.

Обвиняемый признал неисполнение принятых на себя обязательств. Пояснил, что получаемые средства не покрывали финансовые затраты фирмы. Деньги на погашение расходов он брал с заявок новых туристов. Рассчитывал на доходы будущих периодов. Примечательно, что у предприятия были одни из самых низких наценок на туры. И это привлекало внимание потенциальных отдыхающих.-0-