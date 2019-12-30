Для родственников пострадавших в ДТП под Псковом белорусов откроют горячую линию

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП под Псковом белорусами, скоро будет открыта горячая линия МЧС РФ. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в России.

"Посольство работает в тесном контакте с российской стороной, занимается этим происшествием отделение посольства в Санкт-Петербурге. По их информации, в скором времени должна открыться горячая линия российского МЧС по происшествию. Там будет вся информация оперативно размещаться", - проинформировали в диппредставительстве.

Информация по количеству пострадавших и их состоянию пока уточняется.

Как сообщалось, сегодня ночью автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу.

Авария произошла около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района, на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-