ДТП с двумя малолетними пассажирами в центре столицы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по пр.Независимости со стороны ул.Энгельса в направлении ул.Ленина совершил столкновение с автомобилем "Вольво", который двигался по улице Ленина со стороны улицы Интернациональной в направлении пр.Независимости. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В автомобиле "Вольво" находились два мальчика 3-х лет и 6-ти месяцев, оба ребенка были пристегнуты в детских удерживающих устройствах.

В результате ДТП дети доставлены в медицинское учреждение для обследования. На месте работают сотрудники ОГАИ Ленинского района г.Минска. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что красный сигнал, в том числе мигающий (два мигающих красных сигнала), запрещает движение!

Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Госавтоинспекция обращается к родителям - не пренебрегайте простыми правилами, позаботьтесь о самом дорогом!-0-