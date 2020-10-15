ДТП с мотоколонной в Гомеле: погиб человек, трое травмированы

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ДТП с мотоколонной произошло в Гомеле, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Авария случилась поздним вечером 14 октября. Примерно в 22.05 28-летний водитель на мотоцикле Suzuki ехал в крайней правой полосе в колонне мототранспорта по Речицкому проспекту со стороны улицы Косарева. "Мотоциклист наехал на необозначенную световозвращающими элементами 68-летнюю женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и разметкой", - рассказали в УВД.

По предварительной информации, в этот момент двигавшийся позади 37-летний водитель мотоцикла Yamaha, пытаясь избежать наезда, не справился с управлением, упал на бок. После этого продолжилось неуправляемое скольжение по проезжей части. "Ехавший за ними 29-летний мотоциклист на Honda, видя происшествие, экстренно затормозил. А двигавшийся позади мотоцикл Kawasaki под управлением 31-летнего водителя из-за несоблюдения дистанции столкнулся с ним", - уточнили в областной Госавтоинспекции.

Женщина-пешеход погибла, водитель мотоцикла Suzuki с травмами госпитализирован в областную больницу, его 19-летняя пассажирка после осмотра и медпомощи отпущена домой. Пострадал и водитель мотоцикла Kawasaki, которого после необходимой медицинской помощи также отпустили домой.-0-