ДТП с тремя авто произошло на ул.Киселева в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в результате несоблюдения правил проезда перекрестка столкнулись несколько автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня примерно в 16.30. Водитель на автомобиле "Ауди" ехал по ул.Киселева со стороны ул.Красной. "При повороте налево на ул.Куйбышева он не уступил дорогу встречному грузовому "Ситроену". От удара последний отбросило на остановившийся автомобиль "Тойота", - рассказали в УГАИ.

В результате ДТП водитель автомобиля "Ауди" получил травмы, его доставили в медучреждение.

Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: "При повороте налево или развороте на зеленый сигнал светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Будьте внимательны в пути".-0-