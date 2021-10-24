ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ произошло на трассе Минск- Витебск

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 19 ч 40 мин на 11-м км автодороги Минск- Витебск (поворот на деревню Боровляны) в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение автомобиля "Сеат" с попутно двигавшимся служебным автомобилем ГАИ. Такая информация сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате столкновения "Сеат" выехал за пределы проезжей части. В ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Минского района. Проводится проверка.-0-