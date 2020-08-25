ДТП в Гомельском районе: два человека погибли, шесть госпитализированы

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и шесть госпитализированы в результате серьезного ДТП в Гомельском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

По предварительной информации, авария произошла 24 августа примерно в 21.00 в Гомельском районе на 418-м км автодороги М8. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб ребенок 2014 года рождения и женщина 1961 года рождения. Шесть человек (трое детей и трое взрослых) госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.-0-