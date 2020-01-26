ДТП в Кобринском районе: пострадала женщина-водитель

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе женщина-водитель за рулем "Фиат Пунто" съехала в кювет и врезалась в дерево, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 25 января около 16.00 на 14-м км автодороги Р127 Кобрин-Дивин. По предварительной информации, 57-летняя жительница Кобрина не справилась с управлением своей легковушки. Автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Женщину-водителя удалось спасти: с травмами она была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает водителям о необходимости быть максимально сконцентрированными и внимательными за рулем. Не отвлекаться на социальные сети, разговоры по телефону, соблюдать правила дорожного движения.-0-