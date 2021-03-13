13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП в Полоцком районе - один человек погиб, четверо госпитализированы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

"12 марта около 18.00 на автодороге Р20 (Витебск - Полоцк - граница Латвии) вблизи деревни Залесье Полоцкого района водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем Fiat Brava, на закруглении дороги влево не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat под управлением водителя 1998 года рождения", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 66-летняя пассажирка Fiat Brava погибла на месте происшествия, водитель госпитализирован. Водитель второго автомобиля и два 25-летних пассажира также госпитализированы.

"Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе скоростных режимов исходя из погодных условий. Будьте предельно внимательными, проявляйте благоразумие и максимум осторожности при управлении автомобилем", - отметили в ГАИ.-0-