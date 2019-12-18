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18 декабря 2019, 15:36

Дуэльный пистолет нашли у россиянки на белорусско-литовской границе

Фото Госпогранкомитета
Фото Госпогранкомитета

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" у гражданки России нашли дуэльный пистолет, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Предмет, внешне схожий с капсюльным дуэльным пистолетом, пограничники обнаружили на заднем сиденье Volvo 17 декабря. "В пункт пропуска "Каменный Лог" автомобиль под управлением 40-летней жительницы Москвы въезжал по зеленому коридору из Литвы", - рассказали в Госпогранкомитете.

Водитель пояснила, что работает сценаристом в театре, а пистолет является сценическим реквизитом.

Обнаруженный предмет изъяли для экспертизы, ведется проверка.-0-

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