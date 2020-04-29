Думали, что помогают друзьям: четверо жителей Гомельской области перевели деньги интернет-мошенникам

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в апреле в правоохранительные органы обратились сразу несколько потерпевших от мошенников в интернете, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В Речице 14 апреля в одной из соцсетей несколько друзей получили от знакомого сообщение с просьбой занять денег. Два друга, не перезванивая, откликнулись сразу и перевели на указанный счет по Br260. "Потом они все же набрали товарища и по телефону поинтересовались, куда так срочно деньги понадобились. Только их знакомый был категоричен: никому не писал, в долг не просил", - рассказал Виталий Пристромов.

Как оказалось, аккаунт был взломан, и деньги просили совершенно другие люди. Они же и получили переведенную наличность. Мужчины обратились в Речицкий РОВД.

В тот же день после сообщения в социальной сети "помог" другу и 30-летний житель горпоселка Корма. Он перечислил Br70. В аналогичную ситуацию 16 апреля попал 37-летний гомельчанин. На слезную просьбу друга о помощи он перевел Br270 по указанным реквизитам банковской карты.

Уже после звонков стало ясно, что аккаунты друзей взломаны, деньги выманили незнакомцы.

"Сотрудники милиции в случае подобных просьб настоятельно рекомендуют ни под каким предлогом деньги не переводить, не убедившись лично у просящего. Вернуть их будет крайне сложно или практически невозможно", - добавил официальный представитель УВД.-0-