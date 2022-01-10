Два авто столкнулись на встречке в Калинковичском районе: пострадала 12-летняя пассажирка

Фото из архива
10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе при столкновении двух автомобилей пострадала девочка-пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 9 января примерно в 15.20 на дороге Р35 Калинковичи - Брагин - Комарин - граница Украины. 42-летняя водитель "Ситроена" во время снегопада не учла условия, не справилась с управлением, выскочила на встречную полосу и столкнулась с другим "Ситроеном". В нем ехала 12-летняя пассажирка. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу.-0-