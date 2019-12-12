Два авто столкнулись в Орше: пассажирку деблокировали спасатели

12 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше столкнулись два автомобиля, спасатели деблокировали пассажирку, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП по улице Чкалова поступило 11 декабря в 20.20. Столкнулись два автомобиля. В результате аварии в одном из них оказалась заблокирована пассажирка. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования достали женщину из авто и передали ее медикам. С травмами различной степени тяжести пассажирку госпитализировали в больницу.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС