Два человека госпитализированы после столкновения легковушек в Минске

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске два человека попали в больницу после столкновения Volkswagen с Jaguar, сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.
Авария произошла сегодня примерно в 9:30 на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. По информации ГАИ, водитель автомобиля Jaguar двигался по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и совершил столкновение с движущимся со стороны проспекта Победителей по улице Орловской автомобилем Volkswagen. В результате столкновения Volkswagen совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и наехал на светофор. Водитель и пассажир Volkswagen госпитализированы.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, представитель следствия и специалист ГКСЭ по Минску.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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