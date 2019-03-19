Два человека погибли при пожаре в Полоцке

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли сегодня ночью при пожаре в Полоцке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в службу спасения в 2.36. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что кровля дома частично обрушилась.
Во время тушения пожара работники МЧС на диване обнаружили труп мужчины, в соседней комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций - еще один. Личности погибших устанавливаются.
По этому факту проводится проверка. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3903 BYN
|2.388 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.1064 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2768 BYN
|3.27 BYN
|3.278 BYN