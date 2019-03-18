В Браславском районе на пожаре в частном доме погибла женщина

18 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Браславском районе на пожаре в частном доме погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме двухквартирного типа в деревне Гавриловцы поступило на горячую линию сегодня в 10.54. К прибытию сотрудников МЧС дом был уже полностью охвачен огнем, в здании произошло частичное обрушение кровли.
На момент происшествия хозяин квартиры №1, 65-летний пенсионер, находился на улице. Мужчина не пострадал. Хозяйка второй квартиры, женщина 1964 года рождения, в это время была на работе, а в доме находилась ее 85-летняя мать. Пенсионерка погибла. Ее тело спасатели обнаружили во время тушения пожара на полу под слоем обрушившихся конструкций.
Проводится проверка, устанавливается причина пожара.-0-
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