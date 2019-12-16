Два человека погибли в Гомельской области за выходные из-за неосторожности при курении

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожарах в Гомельской области за выходные. Рассматриваемая причина возгораний - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Поздним вечером 14 декабря спасателям Светлогорского района поступило сообщение о горении жилого дома в райцентре.

К прибытию спасателей дом и сарай были полностью охвачены огнем. На кровати в жилой комнате обнаружен брат хозяйки дома без признаков жизни.

Уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество внутри дома, сарай.

Сутки спустя, 15 декабря в 21.45, в центр оперативного управления Калинковичского района сообщили о возгорании в деревне Козловичи. Когда спасатели прибыли на место, в доме наблюдалось задымление. На полу в горевшей комнате работники МЧС нашли мертвым хозяина.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Огнем уничтожены постельные принадлежности, поврежден пол.

В обоих случаях точная причина пожара устанавливается.-0-