Два человека погибли в результате ДТП в Барановичском районе

Фото МВД Беларуси
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария со смертельным исходом произошла 27 июня около 17:00 на автодороге Барановичи-Волковыск-Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген Кедди" на автодороге Р-99 Барановичи-Волковыск-Гродно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом, которым управлял 49-летний минчанин.
В результате инцидента водитель и пассажирка "Фольксвагена" погибли на месте, водитель большегруза госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.-0-