Два человека пострадали в аварии в центре Могилева

На месте дорожно-транспортного происшествия
30 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В дорожно-транспортном происшествии в центре Могилева пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла около 10.00 на ул.Первомайской в районе Могилевского государственного политехнического колледжа. Здесь столкнулись автомобили Renault Scenic и Volkswagen Golf, которые двигались в попутном направлении. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщалось ранее, из-за ДТП в городе было парализовало движение транспорта.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Движение восстановлено.-0-
Фото Олега Фойницкого