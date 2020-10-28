28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в авариях с участием мотоциклистов в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Одна из аварий произошла ночью около 2.45. Водитель мотоцикла Honda ехал по улице Кижеватова со стороны улицы Серова в сторону МКАД. Не справившись с управлением, он наехал на бордюрный камень и оказался за пределами проезжей части. Пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение, он в реанимации.

Установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, а пассажир - без шлема.

Еще одна авария произошла вечером 27 октября на перекрестке улиц Коласа и Белинского. Водитель мотоцикла заметил пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, и экстренно затормозил. Однако наезда избежать не удалось. Пешеход был доставлен в медицинское учреждение.

Проводится проверка. В Госавтоинспекции напомнили, что управлять мотоциклом необходимо в застегнутом мотошлеме, шлем в застегнутом виде должен обязательно быть и на пассажире. Недопустимо управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения.-0-