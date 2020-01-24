Два человека пострадали в ДТП с лосем под Барановичами

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе произошло ДТП с участием лося: пострадали два человека, животное погибло, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 23 января около 19.30 на трассе М1/Е30 Брест-Минск-граница России. По предварительной информации, 32-летний житель Барановичей на "Ауди" ехал в направлении Бреста. На 236-м км водитель сбил лося, пересекавшего проезжую часть. От удара машина съехала в кювет. Лось погиб на месте происшествия. Водитель и 26-летняя пассажирка с травмами доставлены в Барановичскую городскую больницу.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что в случае ДТП с дикими животными необходимо оставаться на месте происшествия до приезда сотрудников ГАИ. Нельзя увозить с собой сбитое животное, иначе действия водителя будут приравнены к незаконной охоте, за что грозит уголовная ответственность.-0-
Фото УВД Брестского облисполкома