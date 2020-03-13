Два человека пострадали в ДТП в Бобруйском районе

Фото УВД Могилевского облисполкома
13 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе в ДТП пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Утром 12 марта вблизи деревни Большие Бортники на трассе граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи BMW съехал в кювет и перевернулся. За рулем находился 56-летний житель Рогачева. Он не справился с управлением из-за неправильно выбранной скорости. В машине ехал 59-летний пассажир.
В результате аварии мужчины с травмами были госпитализированы.-0-