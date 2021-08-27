Два человека заблудились за сутки в лесах Гомельской области

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В лесах Гомельской области 26 августа заблудились два человека - их нашли, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.Первый звонок поступил в 15.35. В лесу вблизи деревни Обуховщина Калинковичского района заблудилась пенсионерка 1937 года рождения. На поиски были направлены силы и средства районного подразделения МЧС, сотрудники РОВД, работники лесхоза. В 16.42 женщину нашли представители лесхоза. В медицинской помощи она не нуждалась.В 19.45 из Светлогорского района пришло сообщение: в лесу около деревни Корени потерялся мужчина 1978 года рождения. Его искали сотрудники районного подразделения МЧС и РОВД. Менее чем через час спасатели обнаружили мужчину. Его состояние было удовлетворительным, медпомощь не понадобилась.-0-